Kocher: Keine rückwirkende Sonderbetreuungszeit

Derzeit noch 58.000 in Kurzarbeit

„Wir haben im Moment 63.500 Personen in Schulungen“, so Kocher. Wichtig sei es, jetzt die Zeit zu nutzen, um die Qualifikation von Menschen am Arbeitsmarkt zu verbessern. In Kurzarbeit würden sich derzeit noch 58.000 Personen befinden. Das konzentriere sich vor allem auf Branchen, die von der Pandemie noch immer eingeschränkt seien.