Räuber lauerte in Haid beim Bankomat auf Opfer

Der 21-Jähriger hob am Montag um 20:38 Uhr bei einem Bankinstitut in Haid in der Dr. Adolf-Schärf-Straße Bargeld ab. Als der 21-Jährige das Bankinstitut verließ bemerkte er, dass ihm jemand folgt. Auf Höhe Schulstraße 15 blieb das Opfer stehen und fragte seinen Verfolger, was dieser hier mache.