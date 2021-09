Wo die Impfung alleine nicht mehr reicht

Der Grüne Pass, zweimal geimpft - also alles paletti? Mitnichten. Wie berichtet, wurde ein vollimmunisierter Ehemann, der seine Frau am Krankenbett besuchen wollte, vom Wiener AKH abgewiesen. Grund: Es waren schon zu viele Leute im Gebäude. Kein Einzelfall. Auch andernorts bleiben in der Bundeshauptstadt Geimpfte mitunter ausgesperrt.