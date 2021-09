Impfung reduziert Long-Covid-Risiko um die Hälfte

Nur fünf Prozent all jener, die sich trotz Impfung infizierten, berichteten von Beschwerden, die für eine Dauer von mindestens 28 Tage nach dem positiven Test anhielten. In der Vergleichsgruppe der Ungeimpften meldeten hingegen elf Prozent andauernde Beschwerden. Das Risiko, an Long Covid zu erkranken, sei daher „ungefähr halbiert“, wie die Forscher im Fachblatt „The Lancet“ resümieren.