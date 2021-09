Zigarettenschmuggler: Salzburg will Hilfen zurück

5791,75 Euro. So viel bezahlte das Land Salzburg mehr als ein Jahr einem irakischen Asylwerber (31) an Sozialhilfe aus. Der Mann kassierte das Geld widerrechtlich, wie sich mittlerweile herausgestellt hat. Denn: Der Mann besserte sich sein „Taschengeld“ äußerst üppig auf. Zwischen Jänner 2019 und Jänner 2020 beschaffte er sich in Wien illegal insgesamt 89.840 Zigaretten (454 Stangen) und verkaufte sie in Salzburg und Umgebung weiter.