Zigaretten geschmuggelt und Sozialgeld kassiert

Für besonders schlau hielt sich offenbar jener 31-jährige Iraker, der in Salzburg den bedürftigen Asylwerber mimte, aber tatsächlich ein ganzes Jahr lang einen florierenden Tabakschmuggel aufgezogen hatte. In Wien bezog er eingeschleuste Billig-Tschick und brachte von 2019 bis 2020 etwa 454 Stangen der „Mafia“-Zigaretten in die Mozartstadt.