Harry und Meghan während Preisverleihung ausgebuht

Bei Szenen von Oprah-Interview johlte das Publikum

Das zeigte sich auch bei der Preisverleihung der wichtigsten von Zuschauern gewählten Auszeichnung in der TV-Branche in Großbritannien: Bei den „British National Television Awards“ wurde ein Einspieler gezeigt, in dem auch das aufsehenerregende Interview mit Talk-Legende Oprah Winfrey vorkam. Das Publikum reagierte laut „Daily Mail“ mit Johlen - in der TV-Übertragung seien die Buhrufe jedoch nicht zu hören gewesen, da sie von Musik übertönt worden waren.