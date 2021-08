Harry und Meghan: Schwere Vorwürfe gegen die Queen

Psychische Gesundheit hat nun Priorität

Die Loslösung vom Königshaus sei wichtig und richtig gewesen, seien die abtrünnigen Royals sicher, vor allem in Hinblick auf ihre psychische Gesundheit, die nun Priorität habe, während „ein Teil der Toxizität“ weit genug entfernt sei. „Sie scheinen an einem anderen Ort zu leben - und dieser Ort ist viel gesünder“, so Scobie.