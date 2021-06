Prinz Harry: Oprah-Interview war Rache an Queen

„Die militärischen Ehrentitel und königlichen Schirmherrschaften des Herzogs und der Herzogin werden an Ihre Majestät zurückgehen“, ließ die Queen im Februar per offizieller Aussendung verlautbaren. Ein Schlag für Harry, der zehn Jahre lang der britischen Armee angehörte, zuletzt den Titel des Major sowie etliche Ehrentitel trug und mit seinem Afghanistan-Einsatz sogar als erster Royal nach über 25 Jahren in einem Kriegsgebiet gedient hatte.