Experte: „Auswirkungen erst in nächsten Wochen“

Auch wenn die Fallzahlen in den jüngeren Altersgruppen zuletzt angezogen haben, sei durch die Schulöffnungen „noch nichts passiert, was epidemiologische einen Einfluss gehabt hätte“. Bisher hätte sich auch noch keine große Dunkelziffer aufbauen können. Die Sommerschulen seien auch in „kontrollierten Settings“ mit Tests abgelaufen. Die Infektionslage unter Schülern entspreche also gerade in etwa der der Haushalte insgesamt, so Klimek in einem APA-Interview.