NÖ: Tausende PCR-Tests nicht aus Schulen abgeholt

Am Montag hat für die Schüler im Osten Österreichs das neue Schuljahr begonnen, angesichts der Corona-Lage unter verschärften Bedingungen. Nach Antigen-Tests am ersten Schultag standen am Dienstag an den niederösterreichischen Schulen PCR-Tests an. Durchgeführt wurden sie - abgeholt an mehreren Schulstandorten des Bundeslandes allerdings nicht …