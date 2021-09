Kind (8) in Quarantäne: Albtraum für Wiener Mutter

So manches Schulkind wurde bereits in der ersten Schulwoche für zehn Tage in Quarantäne geschickt - in Niederösterreich etwa gab es nach wenigen Tagen schon in sechs Städten Klassen-Cluster, in der Bundeshauptstadt wurden bisher 84 Volksschüler positiv getestet. Zahlen, wie viele Wiener Schüler bereits wieder im Homeschooling sind, liegen noch nicht vor, am Freitagnachmittag erfuhr die „Krone“ zumindest von mit Stand Donnerstag 125 teilgeschlossenen Schulen.