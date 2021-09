Bewohner erleichtert: „Frau kann nun Ruhe finden“

„Hast du den Messerstecher besser gekannt?“ Es gibt derzeit kaum ein anderes Gesprächsthema unter den Bewohnern des Wohnblockes in Salzburg-Maxglan - das wird bei einem „Krone“-Lokalaugenschein am Samstag rasch klar. Zwei Tage zuvor verhaftete die Polizei einen ehemaligen Hausbewohner in Wiener Neustadt. Der 61-jährige Josef K. soll im August 2020 seine Nachbarin (81) mit 28 Messerstichen getötet und die Leiche in ein Stofftuch eingewickelt haben.