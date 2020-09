Mordopfer war in Teppich eingewickelt

Im Mordfall Eleonore A. kamen nun neue Details ans Tageslicht. Als das 81-jährige Opfer am Sonntag in seiner Wohnung von einer Bekannten tot aufgefunden wurde, war es in einen Teppich eingewickelt. Daniel Einy von der Teppichwerkstatt Einy weiß: „Ein Perserteppich saugt Blut besser auf als ein maschinell produzierter Teppich.“ Grund: Die meisten Original-Perser werden aus Schafwolle geknüpft. Der Mord passierte laut Obduktion vermutlich bereits am Freitag - zwei Tage bevor Eleonore A. gefunden wurde. Der Teppich könnte dazu gedient haben, das Blut des Opfers vor dem Herausrinnen unter der Türe zu stoppen.