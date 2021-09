Verdächtiger reinigte nach der Bluttat den Tatort

Eleonore A. (81) wohnte – sehr zurückgezogen und allein – in einer Wohnung im zweiten Stock des 96-Parteien-Wohnhauses in der Gorianstraße in Salzburg. Ihr mutmaßlicher Mörder nur einen Stock darunter – auch zurückgezogen, auch allein. Erst Anfang August ist er weggezogen – nach Wiener Neustadt. Dort, wo ihn am Donnerstagabend Polizisten abholten. Wegen dringenden Tatverdachts des Mordes. Er selbst bestreitet jeden Zusammenhang und will das Opfer, seine Nachbarin, nur vom Sehen her gekannt haben. „Durch neue Wege, eine unkonventionelle Methode konnten wir den Tatverdacht nachweisen“, erklärte der Salzburger Polizei-Chef Bernhard Rausch.