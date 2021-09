Pensionistin (81) getötet: Verdächtiger gefasst

Eleonore A. lebte in einer Wohnung im ersten Stock des 96-Parteien-Wohnhauses in der Salzburger Gorianstraße - sehr zurückgezogen und allein, sie hatte keinen Verwandten, kaum Freunde. Bis zum 27. August 2020, als sie auf brutale Weise - in einer Art „Overkill“, so die Ermittler - mit 28 Messerstichen getötet wurde. Seither suchte die Polizei den Mörder.