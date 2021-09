PSG siegt 4:0 - ohne Messi und Neymar

Die Tore für die Gastgeber erzielten Ander Herrera (20., 31.), der zuletzt angeschlagene und stark aufspielende Kylian Mbappe (55.) sowie Idrissa Gueye (65.). In der Schlussphase konnten die Pariser bereits Kräfte für das Auftaktspiel in der Champions League in Brügge am Mittwoch sparen.