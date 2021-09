Motorradfahrer (72) starb nach Crash mit Traktor

Einen linksabbiegenden Traktor dürfte ein Motorradfahrer aus Wallern am Freitag in St. Georgen/Attergau zu spät bemerkt haben. Es kam zum Zusammenstoß, der Zweiradfahrer stürzte und schlug mit dem Kopf gegen eine Straßenlaterne. Am Abend erlag der 72-Jährige im Spital seinen schweren Verletzungen.