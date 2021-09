Raab will „Allianz gegen politischen Islam“

Bundeskanzler Kurz hat im Puls24-„Sommergespräch“ gesagt, dass die Integration der afghanischen Community besonders schwierig ist. Woher stammt diese Diagnose?

Das ist tatsächlich so. Es gibt in dieser Gruppe große Herausforderungen, etwa, was das Frauenbild betrifft. Nur jede zweite afghanische Frau ist im Arbeitsmarkt integriert, es gibt Studien, die besagen, dass mehr als die Hälfte der afghanischen Männer in Österreich der Meinung sind, dass sich Frauen in der Öffentlichkeit verschleiern sollen. An diesem Wertefundament müssen wir arbeiten. Eine weitere Herausforderung ist das Bildungsniveau, viele der Afghanen, die nach Österreich gekommen sind, haben maximal Grundschulniveau.