Grünes Licht für Islamgesetz-Novelle von Ausschuss

Von der Möglichkeit, „radikale Moscheen schneller zu schließen“ erhofft sich die Ministerin zu verhindern, dass „gefährliche extremistische Ideologien verbreitet werden“. „Heute wurde ein weiterer wichtiger Schritt gemacht, um extremistischen Strömungen in unserem Land sowie schädlichem Einfluss aus dem Ausland einen Riegel vorzuschieben und den Organisationen und Netzwerken dahinter das Handwerk zu legen“, so Raab in einer Aussendung.