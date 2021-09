Halt von Koralmbahn in Kühnsdorf gefordert

Bereits im Februar forderte die Kärntner Landesregierung, wie berichtet, mittels Resolution einen Halt der Koralmbahn am Bahnhof in Kühnsdorf. „Wegen einem zeitlichen Mehraufwand von 3,5 Minuten sollte dieser nämlich gar nicht angefahren werden“, so Landesrat Sebastian Schuschnig, der trotz des eingereichten Gutachtens mit Lösungsvorschlägen bis dato weder das Verkehrsministerium noch die ÖBB überzeugen konnte.