Ländle-Adler Wohlgenannt mit mutiger Kampfansage

Mit sechs Siegen in der vergangenen Conticup-Saison sprang der Dornbirner Ulrich Wohlgenannt zurück in den ÖSV-Kader. Vor den Heimbewerben am Wochenende in Bischofshofen, präsentiert sich der 27-Jährige kämpferisch: „Ab jetzt will ich jedes Springen gewinnen“, sagt er im Gespräch mit der „Vorarlberg Krone“.