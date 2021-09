Terror nur durch bessere Politik zu besiegen!

Die USA führen seit dem Zweiten Weltkrieg nicht nur Kriege gegen das Böse in der Welt, sondern auch - wörtlich - „Kreuzzüge für die Demokratie“. Demokratie kann man aber nicht aufdrehen wie einen Lichtschalter. Es bedarf einer Vorausentwicklung. Das mag in Deutschland und in Japan funktioniert haben, denn dort war Demokratie nur zugeschüttet gewesen.