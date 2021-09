Wie garantieren Sie leistbares Wohnen?

Birgit Gerstorfer, SPÖ: „Für ein gutes Leben in Stadt und Land muss leistbares Wohnen in die oberösterreichische Verfassung. Mit einer Mietpreisbremse sagen wir dem Mietwucher den Kampf an und sorgen für günstigere Mieten. Am Ende des Monats bleibt somit also für alle mehr Geld im Börserl übrig. Und Mittel, die wir in den Wohnraum investieren, kommen um ein Vielfaches wieder retour. Denn Wohnbau schafft Arbeitsplätze - und Geld, das nicht fürs Wohnen draufgeht, wird in unsere Wirtschaft investiert. Vor allem für junge Menschen und Familien ist ein leistbarer Wohnraum das Um und Auf.“