Erste Festnahme nach Messerattacke in Innsbruck

Tat nahe einer Notschlafstelle

Der Mann war am vergangenen Samstag gegen 21.30 Uhr in der Nähe der Notschlafstelle am Schusterbergweg im Osten der Stadt von Passanten entdeckt worden. Eine Notoperation in der Klinik verlief erfolgreich. Seit Sonntag befindet sich der Somalier in stabilem Zustand. Nachdem eine Befragung zunächst - unter anderem auch aufgrund sprachlicher Barrieren - verschoben worden war, wurde das Opfer am Dienstagnachmittag mithilfe eines Dolmetschers einvernommen.