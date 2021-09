Mordversuch in Tirol? Polizei stellt Messer sicher

Im Fall des 34-jährigen Somaliers, der am Samstagabend von Passanten am Innsbrucker Schusterbergweg mit einer Stichverletzung im Bauch schwer verletzt aufgefunden worden war, haben die Ermittler möglicherweise eine neue Spur. Ein Messer wurde in der Nähe gefunden, hieß es. Im Laufe des Tages soll das Opfer einvernommen werden. Vom Täter fehlt weiter jede Spur.