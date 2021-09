Bluttat in Innsbruck: Opfer (34) einvernommen

Die Ermittlungen rund um die Bluttat in Innsbruck, bei der am Samstagabend ein Somalier (34) mit einem Stich in den Bauch schwer verletzt wurde, laufen weiter auf Hochtouren. Nach wie vor sucht das Landeskriminalamt Tirol nach Zeugen. Nachdem die Befragung des Opfers am Montag verschoben worden war, wurde es am Dienstagnachmittag mithilfe eines Dolmetschers befragt.