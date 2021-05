Nord Stream 2: Keine US-Sanktionen gegen Betreiber

Moskau erfreut, US-Kongress tobt

Sanktionen sollen aber sehr wohl gegen mehrere russische Verlegeschiffe verhängt werden. Die Entscheidung wurde parallel zu einem Treffen des US-Außenministers Antony Blinken mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Rande eines Spitzentreffens des Arktischen Rates in Reykjavik bekannt gegeben. Russland hatte die bereits am Dienstagabend (Ortszeit) von US-Medien berichtete Entscheidung begrüßt und von einem „Hauch von Normalität in der amerikanischen Politik“ gesprochen.