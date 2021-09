Der Gold-Adler fliegt nun mit Stefan Kraft

Die erste Möglichkeit dazu hat der 19-Jährige am Wochenende, wenn er bei zwei Conticup-Springen in Bischofshofen seine Wettkampfsaison startet. „Zuletzt habe ich viel am Material getüftelt. Insofern sind meine Erwartungen was die Resultate angeht nicht allzu hoch“, gesteht Bachlinger, der seit Juni bereits wieder auf den Schanzen unterwegs ist und sich zuletzt in Planica und Bischofshofen vorbereitet.