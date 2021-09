Mückstein denkt schon jetzt an Verschärfungen

Die türkis-grüne Bundesregierung präsentierte erst am Mittwoch den neuen Stufenplan für Corona-Maßnahmen, der ab dem 15. September in Kraft tritt. Am Donnerstag dachte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) aber bereits laut über weitere Verschärfungen nach, sollten die bisher präsentierten Maßnahmen nicht ausreichen, um die Intensiv-Auslastung auf einem niedrigen Stand zu halten. So sei etwa 2G auch in der normalen Gastronomie „nicht ausgeschlossen“.