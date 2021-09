„Geimpfte sind noch nicht aus dem Schneider“

Polizeigewerkschaft: „Kontrollen nicht die Aufgabe eines Polizisten“

Der Handel teilte bereits mit, dass er keine Kontrollen durchführen wolle. „Es ist unmöglich. Wenn die Exekutive Stichproben vornehmen möchte, soll sie das machen, aber wir können da nicht dienen damit,“ so Rainer Will vom Handelsverband im Ö1-„Morgenjournal“. Doch auch die Polizei fühlt sich nicht zuständig: „Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe eines Polizisten ist, in Geschäften [..] zu schauen, wer Maske trägt oder nicht. Das wollen wir nicht, das können wir nicht mehr“, so Polizeigewerkschafter Hermann Greilinger in der „ZiB 2“ am Mittwoch. Die Polizei habe schließlich genug andere Aufgaben.