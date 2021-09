Erbitterter Kampf endet mit knapper Niederlage

Zweites Drittel

Nach der Eisreinigung dauerte es gerade einmal 16 Sekunden, bis die Fans das zweite Tor von Marlon Tschofen an diesem Abend bejubeln durften. Doch kurze Zeit später zogen die Gäste bereits wieder davon. Erst durch Schnellmann (23.) zum 2:3 durch, dann Himmelfarb in der 25. Minute erhöhte zum 2:4. Immer wieder kam ein gegnerischer Spieler dem Wälder-Goalie Karlo Skec gefährlich nahe, bis Rene Tröthan schließlich genug gesehen hatte und seinen Torhüter verteidigte. Dafür wurde er von den Offiziellen in die Umkleidekabine geschickt. Seine Teamkameraden steckten aber nicht auf, Waltteri Lehtonen brachte sein Team in der 37. Minute auf 3:4 heran.