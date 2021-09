Deutschland: Aus für Gratis-Schnelltests initiiert

Zahlreiche Ausnahmen gelten weiterhin

Corona-Tests in Einrichtungen, in denen enger Kontakt zu stark gefährdeten Personen besteht, sollen aber weiter durch den Staat finanziert werden, heißt es in dem Referentenentwurf. Dazu gehören etwa Krankenhäuser, Pflegeheime, Obdachlosenunterkünfte oder Gefängnisse. Weiter Anspruch auf einen Gratis-Test sollen zudem Kontaktpersonen von Infizierten haben, die durch einen Arzt oder die Gesundheitsämter festgestellt wurden. Ebenso werden Kinder unter zwölf Jahren weiter kostenlos getestet.