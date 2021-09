Klage gegen AK Vorarlberg wieder zurückgezogen

Geld zurück, wenn andere shoppen? Was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es meist auch, warnte die AK. Denn: Würden Lyoness, My World Austria & Co. mit diesen Versprechen werben, blieben unterm Strich meist nur Klagen um Schadenersatz. Das würden auch Verbot in Norwegen, Millionenstrafe in Italien sowie stapelweise Urteile in Österreich gegen Lyoness Europe beweisen. Die Unternehmen kommen mit ihrem Geschäftsmodell immer mehr in die Bredouille.