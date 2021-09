Schlechte Umfragewerte: Söder mit Warnung an CDU

CDU verliert in Umfragen weiter an Boden

Laut aktuellen Umfragen verliert die Union immer weiter an Anschluss zur SPD. Der „Sonntagstrend“ des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von „Bild am Sonntag“ sah die deutschen Sozialdemokraten bei 25 Prozent. Das war ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Die Union verlor hingegen einen Punkt und lag bei 20 Prozent. Der Vorsprung der SPD war somit so groß wie nie seit Beginn der „Sonntagstrend“-Umfragen 2010.