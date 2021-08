Deutschland: SPD bei Umfrage erstmals in Führung

Die SPD setzte laut dem aktuellen RTL/ntv-„Trendbarometer“ nicht nur ihre Aufholjagd fort, sie zog erstmals seit 15 Jahren in Umfragen an der Union vorbei. Demnach liegen die Sozialdemokraten mit 23 Prozent (ein Prozent mehr als in der Vorwoche) vor der CDU mit 22 Prozent (ein Prozent weniger). Zuletzt habe die SPD im Oktober 2006 mit 32 Prozent vor der Union mit 30 Prozent gelegen. Die nun für die Union ermittelten 22 Prozent seien der schlechteste Wert, den Forsa seit Existenz des Meinungsforschungsinstituts 1984 jemals für die Union gemessen habe.