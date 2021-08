Union im Umfragetief: Söder warnt vor Linksbündnis

Söder ruft Union zur Geschlossenheit auf

In der heißen Phase im Wahlkampf bis zur Bundestagswahl in fünf Wochen müsse jetzt hart gearbeitet werden, forderte er und rief zur Geschlossenheit auf. Die CSU habe in Bayern für Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) großflächig plakatiert. „Wir lassen uns da nichts nachsagen“, betonte Söder. An diesem Samstag werden CDU und CSU gemeinsam in Berlin ihren Wahlkampfauftakt feiern. Neben Söder, Laschet und CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet.