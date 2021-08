Bundestagswahl: SPD zieht CDU in Umfragen davon

Laschet will bis zum Schluss kämpfen

Unions-Kanzlerkandidat Laschet will die desaströsen Umfragewerte der Union mit einer kämpferischen Schlussphase des Bundestagswahlkampfes drehen. Er werde beim ersten TV-Dreikampf der Kanzlerkandidaten am Sonntagabend sichtbar machen, für was die CDU/CSU stehe und „wo die Unterschiede sind zu Rot-Grün“, sagte der CDU-Vorsitzende.