Mountainbike: Mitterwallner krönt perfektes Jahr!

In Dress des Regenbogentrikots als U23-Weltmeisterin begann sie am Sonntag nach eigener Aussage „verkrampft“, hatte nach der ersten Runde schon 38 Sekunden Rückstand auf die Führenden. „Mittlerweile habe ich so ein Vertrauen in meine Stärke, dass ich in solchen Situationen nicht mehr nervös werde. Nach der ersten Runde bin ich in mein Renntempo gekommen und habe auch in den Abfahrten nicht zu viel riskiert. Ich habe eher die sichere Variante gewählt und bin mein Rennen gefahren“, erklärte die 19-Jährige, die vor der Dänin Caroline Bohe (+1:47 Min.) gewann.