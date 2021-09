501 neue Fälle: Blut beeinflusst Corona-Risiko

Die Zahlen steigen weiter! Am Samstag meldete der Krisenstab des Landes 501 Neuinfektionen in OÖ mit dem Coronavirus – so viele waren es zu letzt vor einem halben Jahr. Und auch die Rettungskräfte merken eine Zunahme an akuten Fällen. Im Hausruckviertel etwa mussten innerhalb von sechs Stunden zwölf Patienten mit akuten Corona-Symptomen von der Rettung ins Spital gebracht werden. Mittlerweile werden in Oberösterreich 68 Patienten auf einer Normalstation und 28 auf einer Intensivstation behandelt. Davon sind 80 Prozent nicht geimpft.