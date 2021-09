14-Jähriger fuhr mit Auto auf Radweg Polizei davon

Ein 14-jähriger Lienzer ist am Samstag mit dem Auto seines Vaters auf einem Radweg in Nußdorf-Debant der Polizei davongerast. Eine Polizeistreife hatte das Auto um 1.15 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes entdeckt, daraufhin gab der 14-Jährige Gas. Im Zuge seiner Flucht fuhr der Bub eine Katze tot und flüchtete dann zu Fuß weiter. Aufgrund der Kennzeichen konnte der Zulassungsbesitzer ausgeforscht werden. Der 14-Jährige hatte das Auto in der Nacht ohne Wissen des Vaters in Betrieb genommen.