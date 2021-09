Dreiste Vermietungsgesellschaft eingebremst

Nicht jeder zukünftige Mieter ist in der Lage, Mietverträge auf „Herz und Nieren“ zu überprüfen. Diesen Umstand machen sich manche Vermieter zunutze, um ihre Vertragspartner über den Tisch zu ziehen. Bis vor Kurzen ist genau das in Dornbirn geschehen. Die HVA Verwaltungs GmbH & Co KG hat in ihren Mietverträgen dutzende Klauseln verwendet, die mehr als fragwürdig sind.