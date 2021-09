Was ist Ihr Beitrag zur Rettung der Umwelt?

Manfred Haimbuchner, FPÖ: „Als Naturschutzreferent habe ich in den letzten Jahren zahlreiche Projekte zum Schutz unserer Natur und unserer Umwelt umgesetzt, die konkrete Verbesserungen für unsere Heimat bringen. So zum Beispiel das europäische Projekt „Natura 2000“. Wir nehmen die Herausforderung an, Natur und Umwelt zu schützen. Wir verwehren uns dabei jedoch entschieden gegen alle wohlstandszerstörenden Maßnahmen und sinnlosen Verteuerungen des täglichen Lebens. Auch stehen wir nicht für linke Gesellschaftsutopien unter dem Deckmantel des globalen Klimaschutzes zur Verfügung.“