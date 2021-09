Heimisches Quell-„Wossa“ mit besonderem Wert

Niedriger Mineralstoffgehalt

Von einer auf 1100 Metern Seehöhe liegenden Quelle in Vordertheißenegg im Lavanttal wird das flüssige Gold per Hand in hochwertige Glasflaschen mit Holzverschluss abgefüllt. „Das Besondere ist die tolle Qualität, denn unser ,Wossa’ hat verglichen mit anderen einen sehr niedrigen Mineralstoffgehalt und überzeugt deshalb mit seinem weichen und jungen Geschmack“, so Hofmeister.