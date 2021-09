So heiß war der Sommer unserer Sportstars

Freestyle-Skifahrerin Melanie Meilinger verbrachte entspannende Tage in Mühlbach am Hochkönig, war aber – no na – auch in Kroatien. Ganz oben auf der To-Do-Liste stand bei den Super-Daddys Andreas Prommegger und Andi Ulmer natürlich Familienurlaub – der Nachwuchs hatte seine wahre Freude daran. Indes tankte Loipenfloh Teresa Stadlober zuhause Kraft für die anstehenden Aufgaben – allen voran die Olympischen Winterspiele, die 2022 in Peking über die Bühne gehen.