Österreichs Springreiter bei EM als 10. ins Finale

Österreich Springreiter liegen bei den Europameisterschaften in Riesenbeck in Deutschland im Teambewerb nach zwei Prüfungen mit 36,21 Punkten an der zehnten Stelle und sind damit im Finale am Freitag mit dabei. Die Führung hat die Schweiz mit 5,47 Strafpunkten vor Deutschland (8,77) und Schweden (11,59) inne.