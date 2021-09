Freitag bleibt in Steyr im September ein „Ruhetag“

Der Schritt zur Kurzarbeit war letztlich unausweichlich und ist mit MAN abgestimmt. Wie die nächsten Schritte aussehen? Seit Mittwochabend steht die Produktion komplett still, soll erst am 13. September wieder anlaufen. Fix: An den Freitagen 17. und 24. September wird nicht produziert. Wolf glaubt und hofft, dass nach dem September wieder Normalität einkehrt. „Ein Lkw hat zum Glück nicht so viele Chips wie ein Luxusfahrzeug“, sagt der Steyr-Automotive-Chef.