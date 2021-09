MAN Steyr lässt Produktion eine Woche stillstehen

5200 Oberösterreicher waren zuletzt in Kurzarbeit, nun kommen einige dazu. Erst hatte ja BMW Steyr für 800 Mitarbeiter die Kurzarbeit angemeldet, nun zog auch MAN nach. Für das Werk in Steyr wurde am Mittwoch, 1. September, Kurzarbeit beantragt. Ab Freitag, 2. September, steht die Produktion des Lkw-Herstellers in Oberösterreich für eine Woche still.