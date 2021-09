„Emotionalste Geschichte!“ Admira holt Urgestein

Anschließend spielte er mehrere Jahre für die Profis in der Bundesliga, ehe er zur Austria wechselte. „Die Rückkehr von Thomas Ebner ist bestimmt die emotionalste Geschichte in dieser Transferzeit. Der Junge ist beim FC Flyeralarm Admira groß geworden. Wir wollten ihn unbedingt zu seinem Stammverein zurückholen und konnten dieses Vorhaben dank der großartigen Unterstützung unseres Sponsors Flyeralarm auch in die Tat umzusetzen. Ich freue mich daher sehr für den Klub und für den Spieler, dass wir das Kapitel Admira noch einmal gemeinsam aufschlagen können“, erklärte Admira-Sportdirektor Marcel Ketelaer in einer Aussendung.