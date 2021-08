Hürdensprinterin Steffi Bendrat beendet Karriere!

Die gebürtige Deutsche war, nachdem sie ohnehin schon lange in Salzburg gewohnt hatte und für die Union Salzburg gestartet war, am 7. Juli 2015 in Österreich eingebürgert worden. Von diesem Zeitpunkt an - schon zwei (!) Tage später war sie in der Diamond League in Lausanne gestartet - sorgte sie Saison für Saison für Top-Zeiten in der Halle über 60 m Hürden und im Freien über die 100 m Hürden, zudem setzte sie sich bei zahlreichen internationalen Meisterschaften eindrucksvoll in Szene.